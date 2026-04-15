О компании Tanger Factory Reit

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. является полностью интегрированным, самоуправляемым и самоуправляемым инвестиционным трастом недвижимости (REIT). Компания является владельцем и оператором аутлет-центров в США и Канаде. Компания специализируется на разработке, приобретении, владении, эксплуатации и управлении торговыми центрами. Торговые центры и другие активы принадлежат двум дочерним компаниям, Tanger GP Trust и Tanger LP Trust, и все операции осуществляются ими. Портфель Компании состоит из приблизительно 36 аутлет-центров. Ее объекты расположены примерно в 20 штатах и в Канаде, общая площадь составляет 13,6 млн кв. футов, которые сдаются в аренду под более чем 2 700 магазинов, управляемых более чем 600 различными брендовыми компаниями. В число консолидированных аутлет-центров входят Дир Парк, Нью-Йорк, Риверхед, Нью-Йорк, Фоли, Алабама, Рехобот Бич, Делавэр, Атлантик Сити, Нью-Джерси, Сан Маркос, Техас, Миртл Бич Хви 501, Южная Каролина, Саванна, Джорджия и Севиервиль, Теннесси.

Текущая цена акций Tanger Inc составляет 36.18 USD.

