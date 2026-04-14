Торговать Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 CFD

О компании Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited - японская компания, занимающаяся в основном фармацевтическим бизнесом. Компания занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции, товаров общего медицинского назначения, квазилекарств и товаров для здравоохранения в Японии и за рубежом. Исследования и разработки компании сосредоточены в четырех областях: онкология (рак), заболевания пищеварительной системы, редкие заболевания и неврология (нервно-психические заболевания), а также в двух бизнес-единицах - продукты фракционирования плазмы и вакцины. Компания занимается совершенствованием конвейеров в центрах исследований и разработок, расположенных в основном в Японии и США.

Текущая цена акций Takeda Pharmaceutical Company Limited составляет 5582.01 JPY.

