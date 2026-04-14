О компании Suzuki Motor Corporation

SUZUKI MOTOR CORPORATION - японская компания, занимающаяся в основном производством и продажей автомобильной продукции. Компания осуществляет свою деятельность в трех бизнес-сегментах. Сегмент "Четырехколесные транспортные средства" в основном занимается производством и продажей автомобилей типа мини, автомобилей малого класса, автомобилей общего назначения, автомобилей для социального обеспечения, автомобильных запчастей и аксессуаров, а также предоставлением послепродажного обслуживания и логистических услуг. Сегмент "Двухколесные транспортные средства" в основном занимается производством и продажей мотоциклов, багги, запчастей и аксессуаров. Сегмент "Морские и другие" занимается производством и продажей подвесных моторов, продажей электрических инвалидных колясок, а также продажей домов.

Текущая цена акций Suzuki Motor Corporation составляет 1838.65 JPY.

