Торговать Suncor Energy - SU CFD

О компании Suncor Energy

Suncor Energy Inc. является канадской интегрированной энергетической компанией. Сегменты компании включают в себя "Нефтяные пески", разведку и добычу (E&P), а также переработку и маркетинг. Сегмент "Нефтяные пески" включает принадлежащие компании операции в нефтяных песках Атабаска в Альберте по разведке, разработке и производству битума, синтетической сырой нефти и сопутствующих продуктов путем извлечения и переработки битума, полученного в результате добычи и операций in situ. Сегмент разведки и добычи включает деятельность на шельфе Восточного побережья Канады с долями участия в месторождениях Hibernia, Terra Nova, White Rose и Hebron, разведку и добычу сырой нефти и природного газа на месторождениях Buzzard и Golden Eagle Area Development в Великобритании, а также разведку и добычу сырой нефти и газа на месторождении Oda. Сегмент "Переработка и маркетинг" включает в себя переработку сырой нефти, распределение, маркетинг, транспортировку и управление рисками продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также прочих покупных товаров.

Текущая цена акций Suncor Energy составляет 63.27 USD.

