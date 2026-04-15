О компании Spectrum Brands Holdings

Spectrum Brands Holdings, Inc. является диверсифицированной брендовой компанией по производству потребительских товаров и товаров для дома. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Оборудование и обустройство дома (HHI), Дом и личный уход (HPC), Глобальный уход за домашними животными (GPC) и Дом и сад (H&G). Сегмент HHI включает в себя бизнес Компании по производству оборудования, систем безопасности и сантехники. Сегмент HPC включает в себя бизнес Компании по производству мелких кухонных приборов и приборов личной гигиены. Сегмент GPC состоит из бизнеса Компании по уходу за домашними животными. Сегмент H&G состоит из бизнеса Компании по продаже товаров для дома и сада, а также средств борьбы с насекомыми. Компания производит, продает и распространяет свою продукцию в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе через различные торговые каналы, включая розничных торговцев, оптовых продавцов и дистрибьюторов, производителей оригинального оборудования (OEM) и строительные компании. Бренды компании включают Kwikset, Weiser, Baldwin, Tell Manufacturing, EZSET, Farberware и Pfister.

Текущая цена акций Spectrum Brands Holdings составляет 79.49 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR, DallasNews Corporation, Gossamer Bio, Inc., Telefónica, S.A., Pulse Biosciences, Inc. и Professional Diversity. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.