О компании Southern

Southern Company - это холдинговая компания, владеющая всеми находящимися в обращении обыкновенными акциями трех традиционных электрических операционных компаний, Southern Power Company и Southern Company Gas. Традиционные электрические операционные компании, такие как Alabama Power, Georgia Power и Mississippi Power, являются действующими коммунальными предприятиями, предоставляющими услуги электроснабжения розничным потребителям в трех юго-восточных штатах, а также оптовым потребителям на юго-востоке. Southern Power Company разрабатывает, строит, приобретает, владеет и управляет активами по производству электроэнергии, включая проекты по возобновляемым источникам энергии, и продает электроэнергию по рыночным тарифам на оптовом рынке. Southern Company Gas - холдинговая компания, предоставляющая энергетические услуги, основным видом деятельности которой является распределение природного газа в четырех штатах, таких как Иллинойс, Джорджия, Вирджиния и Теннесси, через предприятия по распределению природного газа. Southern Company Gas также участвует в нескольких других видах бизнеса.

Текущая цена акций Southern составляет 95.72 USD.

