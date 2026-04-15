О компании Sotera Health Co

Sotera Health Company. является поставщиком услуг по стерилизации, лабораторному тестированию и консультационных услуг для индустрии медицинского оборудования и фармацевтической промышленности. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Sterigenics, Nordion и Nelson Labs. Услуги по стерилизации включают такие продукты, как процедурные наборы и лотки, имплантаты, шприцы, катетеры, средства для ухода за ранами, медицинские защитные барьеры, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ), лабораторные продукты и фармацевтические препараты. Лабораторные испытания и консультационные услуги компании предлагают микробиологические и аналитические химические лабораторные испытания для медицинского оборудования и фармацевтической промышленности. Услуги по тестированию медицинского оборудования включают микробиологию, оценку биосовместимости и токсикологии, определение характеристик материалов, валидацию стерилизации, обеспечение стерильности. Услуги фармацевтической лаборатории включают микробиологию, оценку биосовместимости и токсикологии, оценку экстрагируемых и вымываемых веществ из фармацевтических контейнеров.

