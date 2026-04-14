Торговать Sm Energy - SM CFD

О компании Sm Energy

SM Energy Company - независимая энергетическая компания. Компания занимается приобретением, разведкой, разработкой и добычей нефти, газа и жидкого природного газа (ЖПГ) в штате Техас. Ее деятельность сосредоточена в бассейне Мидленд и Южном Техасе. Компания ведет бурение и заканчивание скважин на своих участках RockStar и Sweetie Peck в бассейне Мидленд, сосредоточившись в основном на оконтуривании, разработке и расширении своих участков в бассейне Мидленд. Активы в бассейне Мидленд состоят из примерно 81 000 чистых акров, расположенных в бассейне Пермиан в Западном Техасе, и включают активы RockStar в округах Ховард и Мартин, штат Техас, и активы Sweetie Peck в округах Аптон и Мидленд, штат Техас. Активы в Южном Техасе состоят из примерно 155 000 чистых акров земли, расположенных в округах Диммит и Вебб, штат Техас. Деятельность компании в Южном Техасе сосредоточена на добыче из сланцевой формации Игл Форд и меловой формации Остин.

