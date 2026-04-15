Торговать Sanofi - ADR - SNY CFD

О компании Sanofi Adr Rep 1 1/2

Sanofi SA - компания в сфере здравоохранения, базирующаяся во Франции. Компания ориентируется на потребности пациентов и занимается исследованиями, разработкой, производством и маркетингом терапевтических решений. Ее тремя операционными сегментами являются: Фармацевтика, Здравоохранение для потребителей (CHC) и Вакцины. Фармацевтика включает в себя: Иммунология, Рассеянный склероз / Неврология, Онкология, Редкие заболевания, Редкие заболевания крови, Сердечно-сосудистые заболевания, Диабет, Установленные рецептурные препараты. Сегмент "Вакцины" включает в себя, для всех географических территорий, коммерческие операции Санофи Пастер, а также исследования, разработки и производство вакцин. Сегмент CHC включает в себя коммерческие операции по производству потребительских товаров для здравоохранения Санофи, а также исследования, разработки и производственную деятельность, посвященную этим товарам. Продукты компании, разработанные в сотрудничестве или по франшизе, включают Dupixent, Aubagio, Lemtrada, Cerezyme, Lumizyme, Jevtana, Fabrazyme и другие.

Текущая цена акций Sanofi - ADR составляет 48.1 USD.

