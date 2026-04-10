О компании Riverstone

Riverstone Holdings Limited является сингапурской инвестиционной холдинговой компанией. Компания в основном занимается производством, продажей и распространением специализированной продукции для чистых помещений, предназначенной для использования в контролируемых и критических средах. Компания специализируется на производстве перчаток для чистых помещений и медицинских учреждений, нитриловых перчаток, перчаток для пальцев, лицевых масок, упаковочных пакетов и др. Продукция компании используется в секторах производства жестких дисков (HDD) и полупроводников в электронной промышленности в Азии. Кроме того, компания поставляет и продает другие расходные материалы для чистых помещений, такие как чехлы, капюшоны, шапочки, комбинезоны, бахилы, сапоги, салфетки для критических задач и тампоны. Компания имеет около пяти производственных предприятий, расположенных в Малайзии, Таиланде, Китае, а также развитую сеть торговых представительств и стратегических партнеров в Азии, Америке и Европе. В число ее дочерних компаний входят Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd и Riverstone Resources (S) Pte Ltd.

Текущая цена акций Riverstone составляет 0.774 SGD.

