Торговать Richemont SA - CFRz CFD

О компании Richemont SA

Compagnie Financiere Richemont SA (Richemont) - швейцарская ювелирная компания. Сегменты компании включают ювелирные салоны и специализированные часовые салоны. Сегмент "Ювелирные мануфактуры" включает предприятия, которые занимаются разработкой, производством и распространением ювелирных изделий. К ним относятся Cartier, Van Cleef & Arpels и Giampiero Bodino. Сегмент "Часовщики-специалисты" включает предприятия, основной деятельностью которых является разработка, производство и распространение точных часов. К предприятиям сегмента "Часовщики" относятся Piaget, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier и Roger Dubuis. Другие операционные сегменты компании включают Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Purdey, Shanghai Tang, Peter Millar, компании по инвестиционной недвижимости и другие производственные предприятия.

Текущая цена акций Richemont SA составляет 153.25 CHF.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Evoke Pharma, Inc., Eaton, Lucid Group, Inc., CBOE Global Markets, Inc., KalVista Pharmaceuticals, Inc. и Worldwide Healthcare Trust PLC. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.