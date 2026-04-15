О компании Resources Connection, Inc.

Resources Connection, Inc. является консалтинговой фирмой. Операционные подразделения компании в основном предоставляют услуги под названием Resources Global Professionals (RGP). Компания осуществляет свою деятельность через три бизнес-сегмента: RGP, taskforce и Sitrick. Сегмент RGP представляет собой практику бизнес-консультирования, которая работает под брендом RGP и фокусируется на проектном консалтинге и профессиональных кадровых услугах в таких областях, как финансы и бухгалтерский учет, бизнес-стратегия и трансформация, а также технологии и цифровые технологии. Сегмент taskforce - это немецкая фирма по оказанию профессиональных услуг, которая работает под брендом taskforce. Она использует бизнес-модель и инфраструктуру независимого подрядчика/партнера и специализируется на предоставлении услуг по временному управлению и управлению проектами для клиентов среднего звена на немецком рынке. Сегмент Sitrick - это фирма по кризисным коммуникациям и связям с общественностью, работающая под брендом Sitrick и предоставляющая корпоративные, финансовые, транзакционные и управленческие услуги.

