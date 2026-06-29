Торговать Renaissance IPO ETF - IPOus

О Renaissance IPO ETF

Цель инвестиций - как можно точнее воспроизвести, до уплаты комиссий и расходов, показатели цены и доходности индекса Ренессанс IPO ("индекс"). Фонд стремится как можно точнее воспроизвести, до уплаты комиссий и расходов, показатели цены и доходности индекса. Индекс представляет собой портфель компаний, которые недавно завершили первичное публичное размещение акций ("IPO") и котируются на одной из американских бирж. Renaissance IPO ETF добавляет позиции наиболее значимых компаний, зарегистрированных на бирже США, после их выхода на биржу. Они добавляются по принципу быстрого входа на пятый день торговли акциями или по итогам квартального обзора.