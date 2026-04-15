О компании Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc. является специализированной финансовой компанией, деятельность которой сосредоточена в области жилищного кредитования. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Ипотечное обслуживание населения, Ипотечное обслуживание бизнеса и Инвестиционный портфель. Сегмент ипотечного жилищного кредитования включает в себя управление ипотечными кредитами, которое приобретает жилищные кредиты у сторонних оригинаторов для последующей продажи, секьюритизации через программу секьюритизации частных кредитов Sequoia или передачи в инвестиционный портфель. Сегмент ипотечного кредитования бизнес-целей состоит из платформы, которая выдает и приобретает кредиты бизнес-целей для последующей секьюритизации, продажи или передачи в инвестиционный портфель. Сегмент "Инвестиционный портфель" состоит из инвестиций, полученных в рамках операций по ипотечному кредитованию населения и бизнеса. Кроме того, компания инвестирует в компании, находящиеся на ранних стадиях развития, которые соответствуют ее бизнесу в сфере кредитования, недвижимости и финансовых технологий.

Текущая цена акций Redwood Trust, Inc. составляет 6.04 USD.

