Торговать Red Rock Resorts - RRR CFD

О компании Red Rock Resorts

Red Rock Resorts, Inc. является холдинговой компанией, которая осуществляет свою деятельность через дочернюю компанию Station Casinos LLC (Station LLC). Station LLC является игорной, девелоперской и управляющей компанией, которая разрабатывает и управляет казино и развлекательными объектами. Station LLC владеет и управляет примерно десятью игорными и развлекательными заведениями и десятью небольшими казино. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента, которые включают операции в Лас-Вегасе и управление коренными американцами. Сегмент операций в Лас-Вегасе включает в себя объекты казино в районе Лас-Вегаса, а сегмент управления коренными американцами включает в себя механизмы управления коренными американцами. Компания предоставляет азартные игры и развлечения для жителей регионального рынка Лас-Вегаса и гостей города. Компания предлагает широкий спектр игровых и неигровых развлечений. Она также контролирует семь участков под застройку, имеющих право на игорный бизнес, площадью около 398 акров в Лас-Вегасе и Рино, штат Невада.

Текущая цена акций Red Rock Resorts составляет 56.8 USD.

