О компании Reckitt Benckiser Group

Reckitt Benckiser Group plc (Reckitt ) - глобальная компания по производству потребительских товаров. Операционные сегменты компании включают в себя бизнес в области гигиены, здоровья и питания. Гигиенический портфель компании работает над устранением грязи, микробов, вредителей и запахов с помощью таких продуктов, как Lysol, Finish, Mortein и AirWick. Портфель продуктов компании "Здоровье" предлагает убедительные решения, которые обеспечивают обезболивание, защиту, гигиену и личную гигиену в домашних хозяйствах по всему миру, благодаря таким брендам, как Dettol, Durex, Gaviscon, Nurofen, Mucinex, Strepsils и Veet. Направление "Питание" включает в себя ведущие продукты питания для младенцев и детей, питание для взрослых и ассортимент витаминов, минералов и добавок Reckitt. Бренды в рамках направления "Питание" включают Airborne, Mead Johnson, Move Free и Schiff. Портфель брендов компании также включает Scholl, Clearasil, Cillit Bang, Harpic , Calgon, Vanish, Woolite, Enfamil и Nutramigen.

Текущая цена акций Reckitt Benckiser Group составляет 51.68 GBP.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Kaltura, Inc., AXT, Axfood, Liquidia Technologies, Inc., ICG ENTERPRISE TRUST PLC ORD 10 и UNIPOLSAI. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.