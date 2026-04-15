О компании Range Resources

Range Resources Corporation - независимая компания по добыче природного газа, газовых жидкостей (ШФЛУ) и нефти. Компания работает в одном сегменте - разведка и добыча природного газа, ШФЛУ, сырой нефти и конденсата в США. Компания занимается разведкой, разработкой и приобретением месторождений природного газа. Основным районом деятельности компании является сланцевый пласт Марселлус в штате Пенсильвания. Операции по добыче природного газа и нефти сосредоточены в Аппалачском регионе США, в сланце Марселлус в Пенсильвании. Имущество Компании состоит из долей в разработанных и неразработанных месторождениях природного газа и нефти. Ее собственность расположена в Аппалачском бассейне на северо-востоке США. Запасы в основном находятся в сланцевой формации Marcellus, но также включают формации Utica и Upper Devonian.

Текущая цена акций Range Resources составляет 41.18 USD.

