О компании Raffles Medical

Raffles Medical Group Ltd является поставщиком комплексных медицинских услуг. Компания ориентирована на предоставление широкого спектра услуг - от первичной и третичной медицинской помощи до медицинского страхования для населения по всей Азии. Компания управляет примерно 100 многопрофильными клиниками в 14 городах Сингапура, Китая, Японии, Вьетнама и Камбоджи. Интегрированная организация здравоохранения компании состоит из третичной больницы, сети клиник семейной медицины и стоматологических клиник, страховых услуг, клиник японской и традиционной китайской медицины, а также подразделения потребительского здравоохранения. Подразделение здравоохранения разрабатывает и распространяет ряд нутрицевтиков, добавок, витаминов и медицинского диагностического оборудования для индивидуального медицинского обслуживания в Сингапуре и на региональных рынках. Дочерние компании включают Raffles Medical, Raffles Hospital, Raffles Dental, Raffles Chinese Medicine, Raffles Health Insurance, Raffles Healthcare Institute и Raffles Health.

Текущая цена акций Raffles Medical составляет 1.0089 SGD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: BYD Company Limited, Gossamer Bio, Inc., 2seventy bio, Inc., Agrify Corporation, UOL и Full Truck Alliance Co. Ltd.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.