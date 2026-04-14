О ProShares Short S&P500

Это взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 американских операционных компаний и инвестиционных трастов недвижимости с поправкой на размещение акций, отобранных с учетом таких критериев, как ликвидность, цена, рыночная капитализация, финансовая жизнеспособность и размещение акций на бирже. Этот ETF предлагает обратную экспозицию к индексу, состоящему из крупных американских акций, что делает его потенциально привлекательным вариантом для инвесторов, желающих сделать ставку против этого сектора американской экономики. SH определенно не следует включать в портфель долгосрочных инвестиций, но он может быть полезным инструментом для более активных инвесторов, желающих либо хеджировать существующую экспозицию, либо сделать ставку на падение американских ценных бумаг с большой капитализацией. У инвесторов также есть возможность просто продавать короткие позиции традиционного фонда крупных капиталов, хотя такая стратегия обычно связана с большими потенциальными потерями, чем использование инверсного ETF.