О компании Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation (Pembina) - канадская компания, предоставляющая услуги по транспортировке и среднему течению, обслуживающая энергетическую отрасль Северной Америки. Сегменты компании представлены тремя подразделениями: Pipelines, Facilities и Marketing & New Ventures. Подразделение "Трубопроводы" предоставляет клиентам услуги по транспортировке сырой нефти, конденсата, жидкого природного газа и природного газа по трубопроводам, терминалам, хранилищам и железной дороге в ключевых рыночных центрах Канады и США. Подразделение по производству оборудования включает инфраструктуру, обеспечивающую клиентов Pembina услугами по транспортировке природного газа, конденсата и жидкого природного газа (ЖПГ). Подразделение маркетинга и новых предприятий сосредоточено на максимизации стоимости углеводородных жидкостей и природного газа, добываемых в бассейнах, где работает компания. Компания владеет интегрированной системой трубопроводов, по которым транспортируются различные углеводородные жидкости и продукты переработки природного газа, добываемые в основном на западе Канады.

Текущая цена акций Pembina Pipeline Corporation составляет 59.67 CAD.

