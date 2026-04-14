О компании Park Hotels Resorts

Park Hotels & Resorts Inc. является инвестиционным трастом недвижимости для гостиниц. Компания имеет портфель отелей и курортов, который состоит из приблизительно 54 отелей и курортов с более чем 32 000 номеров, расположенных в Соединенных Штатах и на международных рынках. Портфель включает гостиницы в городских и конференц-зонах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско, Бостон, Новый Орлеан и Денвер; курорты в местах отдыха, включая Гавайи, Орландо, Ки-Уэст и Майами-Бич; гостиницы, прилегающие к аэропортам, таким как Лос-Анджелес Интернешнл, Бостон Логан Интернешнл и Майами Интернешнл, а также гостиницы в отдельных пригородных районах. Бренды компании включают Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, W Hotels, Hyatt Regency, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Marriott Tribute Portfolio, Curio - A Collection by Hilton, JW Marriott, Hyatt Centric, Hilton Garden Inn, Homewood Suites by Hilton и Hampton by Hilton.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Denny’s, Varex Imaging, Gen Digital Inc., Sintx Technologies, Inc., Guangdong Investment Limited и Rubis. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.