Торговать Paramount Resources Ltd. - POUca CFD

О компании Paramount Resources Ltd.

Paramount Resources Ltd. - энергетическая компания, базирующаяся в Канаде. Компания занимается разведкой и разработкой как традиционных, так и нетрадиционных запасов и ресурсов нефти и природного газа. Основные месторождения компании расположены в Альберте и Британской Колумбии. Деятельность компании разделена на три региона. Регион Grande Prairie, расположенный в районе арки Peace River Arch в Альберте, где основное внимание уделяется разработке месторождений Montney в Karr и Wapiti. Регион Kaybob, расположенный в западно-центральной части Альберты, который включает в себя нефтяные месторождения Kaybob North и Ante Creek Montney, месторождения Duvernay на Kaybob Smoky, Kaybob North и Kaybob South, а также другие месторождения сланцевого газа и традиционного природного газа. Регион "Центральная Альберта и другие", включающий разработку месторождения Дюверней Уиллесден Грин в центральной Альберте и добычу сланцевого газа в бассейне реки Хорн на северо-востоке Британской Колумбии.

Текущая цена акций Paramount Resources Ltd. составляет 27.207 CAD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Bucher Industries AG, Casa Systems, MultiChoice Group Limited, Plains GP Holdings, L.P., BellRing Brands Inc и Borgwarner. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.