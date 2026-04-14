Торговать Panasonic Corporation - 6752 CFD

О компании Panasonic Corporation

Panasonic Corporation - японская компания, занимающаяся интегрированным бизнесом, связанным с электроникой. Компания имеет четыре бизнес-сегмента. Сегмент Appliance занимается разработкой, производством и продажей продукции для бытовой техники, красоты, здоровья и других видов бизнеса для потребителей (BtoC), а также устройств, энергии и других видов бизнеса для бизнеса (BtoB). Сегмент Eco Solutions занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования, жилищных материалов и другой продукции для строительного бизнеса. Сегмент Connected Solutions занимается разработкой, производством и продажей продуктов для дистрибуции, логистики, развлечений, общественного пользования, авионики и производственного бизнеса. Сегмент автомобильных и промышленных систем занимается разработкой, производством и продажей продукции для бизнеса автомобильных моторизованных систем, а также аккумуляторов и другого бизнеса BtoB. Компания также занимается продажей сырья.

Текущая цена акций Panasonic Corporation составляет 2917.17 JPY.

