О компании Oshkosh

Корпорация Oshkosh является разработчиком, производителем и продавцом оборудования для доступа, специализированных автомобилей и кузовов для грузовиков. Компания осуществляет свою деятельность в четырех сегментах: Оборудование для доступа, оборонный, пожарный и аварийный, а также коммерческий. Сегмент "Оборудование для доступа" производит и продает подъемные рабочие платформы и телескопические погрузчики, используемые в различных областях строительства, промышленности, учреждений и общего обслуживания. Сегмент "Оборона" производит и продает тактические автомобили, прицепы, запчасти и услуги по интеграции и поставке систем вооружения, транспортные средства и машины для уборки снега. Сегмент "Пожарная и аварийная техника" производит и продает специализированные и коммерческие пожарные автомобили и оборудование, автомобили для спасения воздушных судов и пожаротушения (ARFF), тренажеры, мобильные командно-диспетчерские автомобили и другие аварийные автомобили. Коммерческий сегмент производит и продает автомобили для вывоза мусора, бетоносмесители, автомобили для полевых работ и автокраны.

Текущая цена акций Oshkosh составляет 143.98 USD.

