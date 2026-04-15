Торговать Orion SA - OEC CFD

О компании Orion Engineered Carbons S.A

Orion Engineered Carbons S.A. является производителем технического углерода. Компания осуществляет свою деятельность в двух сегментах: Специальный технический углерод и Каучуковый технический углерод. Сегмент Specialty Carbon Black занимается производством специального технического углерода. Сегмент Rubber Carbon Black занимается производством каучукового технического углерода. По состоянию на 31 декабря 2016 года компания вела диверсифицированный бизнес по производству технического углерода, включающий более 280 специальных марок технического углерода и около 80 марок резинового технического углерода. Сажа используется в качестве пигмента и эксплуатационной добавки в покрытиях, полимерах, полиграфии и специальных приложениях (специальная сажа), а также для армирования резины в шинах и механических резиновых изделиях (резиновая сажа). По состоянию на 31 декабря 2016 года компания управляла глобальной платформой из 13 производственных предприятий в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Южной Африке и трех торговых компаний, а также одного совместно принадлежащего ей производственного предприятия в Германии.

Текущая цена акций Orion SA составляет 6.83 USD.

