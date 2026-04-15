О компании ONEOK

ONEOK, Inc. является поставщиком услуг в области транспортировки и переработки газа. Компания владеет системами транспортировки жидкого природного газа (ЖПГ), связывающими поставки ЖПГ в регионах Скалистых гор, Пермиан и Мид-Континент с рыночными центрами, а также сетью активов по сбору, переработке, хранению и транспортировке природного газа. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Сбор и переработка природного газа, Жидкий природный газ и Газопроводы. Сегмент "Сбор и переработка природного газа" предоставляет услуги по транспортировке газа производителям в Северной Дакоте, Монтане, Вайоминге, Канзасе и Оклахоме. Сегмент "Жидкие природные газы" владеет и управляет объектами по сбору, фракционированию и распределению ШФЛУ, а также хранению продуктов ШФЛУ, в основном в Оклахоме, Канзасе, Техасе, Нью-Мексико и регионе Скалистых гор, который включает бассейны Уиллистон, Паудер-Ривер и Диджей. Сегмент "Трубопроводы природного газа" через свои активы, находящиеся в полной собственности, предоставляет конечным потребителям услуги по внутригосударственной и межгосударственной транспортировке и хранению.

Текущая цена акций ONEOK составляет 84.29 USD.

