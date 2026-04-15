О компании OncoCyte Corporation

Корпорация Oncocyte - компания, занимающаяся молекулярной диагностикой. Компания занимается разработкой и коммерциализацией лабораторно разработанных тестов (ЛДТ) для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей в рамках всего цикла лечения рака. ЛДТ предоставляют врачам и пациентам действенную информацию для оптимизации решений о лечении, включая выбор иммунотерапии. Компания сосредоточена на разработке неинвазивного подтверждающего анализа крови на рак легких под названием DetermaDx. DetermaDx - это тест для прогнозирования риска рецидива рака у пациента после операции и его ответа на химиотерапию при раке легких на ранней стадии. Конвейер разработок компании включает TheraSure CNI Monitor - тест на основе крови для мониторинга иммунотерапии, и TheraSure Transplant Monitor - тест для мониторинга трансплантации твердых органов. Другие препараты компании DetermaIO, DetermaCNI, DetermaMx, Keytruda, Opdivo, Tecentriq и Imfinzi.

