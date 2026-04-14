О компании ON Semiconductor Corporation

Корпорация ON Semiconductor предлагает интеллектуальные сенсорные и силовые решения. Сегменты компании включают Power Solutions Group (PSG), Advanced Solutions Group (ASG) и Intelligent Sensing Group (ISG). Сегмент PSG предлагает ряд аналоговых, дискретных, модульных и интегрированных полупроводниковых продуктов. Сегмент ASG проектирует и разрабатывает аналоговые, смешанные сигналы, усовершенствованную логику, стандартные изделия для конкретных приложений (ASSP) и интегральные схемы для конкретных приложений (ASIC), радиочастотные (RF) и интегрированные силовые решения для базы конечных пользователей на различных конечных рынках. Сегмент ISG проектирует и разрабатывает комплементарные металлооксидные полупроводниковые (КМОП) датчики изображения, процессоры сигналов изображения, однофотонные детекторы, включая кремниевые фотоумножители (SiPM) и массивы однофотонных лавинных диодов (SPAD), а также драйверы приводов для автофокусировки и стабилизации изображения для конечных пользователей на различных конечных рынках.

