О компании Olympus Corporation

Olympus Corp - японская компания, занимающаяся в основном производством и продажей эндоскопов, терапевтического оборудования, научной, видео и другой продукции. Компания осуществляет свою деятельность в пяти бизнес-сегментах. Сегмент эндоскопии обеспечивает желудочно-кишечную эндоскопию, хирургическую эндоскопию, эндоскопические системы и услуги по ремонту. Сегмент терапевтического оборудования предоставляет инструменты для эндоскопического лечения, энергетические устройства, продукцию для урологии, гинекологии и отоларингологии. Научный сегмент предоставляет биологические микроскопы, промышленные микроскопы, промышленные эндоскопы и оборудование для неразрушающего контроля. Сегмент Imaging поставляет цифровые камеры и записывающие устройства. Сегмент "Прочие" занимается производством и продажей биоматериалов. Компания также занимается финансовым инвестиционным бизнесом.

Текущая цена акций Olympus Corporation составляет 1581.9 JPY.

