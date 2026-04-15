О компании OGE Energy Corp.

OGE Energy Corp. является холдинговой компанией. Компания осуществляет инвестиции в поставщиков энергии и энергетических услуг, предлагающих физические поставки и сопутствующие услуги как электроэнергии, так и природного газа преимущественно в южно-центральной части США. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: электроэнергетика и переработка природного газа. Деятельность сегмента электроэнергетики осуществляется через Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E), которая производит, передает, распределяет и продает электроэнергию в Оклахоме и западном Арканзасе. OG&E является электрической компанией в штате Оклахома, а ее территория обслуживания по франшизе включает Форт-Смит, штат Арканзас и близлежащие населенные пункты. Сегмент операций по транспортировке и переработке природного газа представляет собой инвестиции Компании в Enable Midstream Partners, LP (Enable) через дочерние компании, находящиеся в полной собственности, и, в конечном итоге, OGE Holdings. Enable в основном занимается сбором, переработкой, транспортировкой и хранением природного газа.

Текущая цена акций OGE Energy Corp. составляет 48.42 USD.

