О компании NVR, Inc.

NVR, Inc. занимается строительством и продажей односемейных индивидуальных домов, таунхаусов и кондоминиумов. Сегментами компании являются сегменты Homebuilding Mid Atlantic, Homebuilding North East, Homebuilding Mid East и Homebuilding South East. Сегмент Homebuilding Mid Atlantic работает в различных географических регионах, которые включают Мэриленд, Вирджинию, Западную Вирджинию, Делавэр и Вашингтон, округ Колумбия (D.C.), в диапазоне от двух до четырех спален. Сегмент "Строительство жилья на северо-востоке" работает в различных географических регионах, включая Нью-Джерси и Восточную Пенсильванию. Сегмент Homebuilding Mid East работает в различных географических регионах, которые включают Нью-Йорк, Огайо, Западную Пенсильванию, Индиану и Иллинойс. Сегмент Homebuilding South East работает в различных географических регионах, включая Северную Каролину, Южную Каролину, Флориду и Теннесси. Кроме того, компания предоставляет ипотечные услуги клиентам, занимающимся строительством жилья, через свои ипотечные банковские операции.

Текущая цена акций NVR, Inc. составляет 6831.65 USD.

