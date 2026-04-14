О компании Nomura Holdings, Inc.

Nomura Holdings, Inc. является японской компанией, занимающейся в основном ценными бумагами, инвестициями и другим финансовым бизнесом для частных лиц, корпораций, финансовых учреждений и правительств по всему миру. Компания имеет три бизнес-сегмента. Сегмент продаж занимается предоставлением услуг инвестиционного консультирования индивидуальным клиентам в Японии. Сегмент управления активами занимается разработкой и управлением инвестиционными трастами, а также предоставлением инвестиционных консультационных услуг. Оптовый сегмент занимается продажей и торговлей облигациями, долевыми ценными бумагами, деривативами и иностранной валютой, а также предоставлением инвестиционно-банковских услуг, таких как андеррайтинг облигаций и ценных бумаг, слияние и приобретение (M & A) и финансовое консультирование. Компания также занимается торговым банковским бизнесом. Компания работает на внутреннем рынке и на зарубежных рынках, включая Америку, Европу, Азию и Океанию.

Текущая цена акций Nomura Holdings, Inc. составляет 1314.38 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Transcat, Southside, IMPLENIA N, The Pennant Group, Inc., Construction Partners и 180 Life Sciences Corp.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.