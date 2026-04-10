О компании NN Group N.V.

NN Group NV - нидерландская компания по страхованию и управлению инвестициями. Она осуществляет свою деятельность в семи сегментах. Сегмент "Жизнь" в Нидерландах предлагает продукты группового и индивидуального страхования жизни и пенсии. The Netherlands Non-life предлагает страхование автотранспорта, транспорта, огня, ответственности и путешествий, а также продукты защиты доходов. Insurance Europe включает в себя страхование жизни, предлагаемое в 11 европейских странах, пенсии, страхование нежизни в Бельгии и Испании, а также медицинское страхование в Греции. Japan Life предлагает корпоративное страхование жизни (COLI). Управление инвестициями предоставляет инвестиционные продукты и консультационные услуги. Сегмент "Прочее" включает бизнес Nationale-Nederlanden Bank и внутреннего перестраховщика Компании, ING Re, а также холдинговые и прочие результаты. Сегмент Japan Closed Block VA включает в себя индивидуальное страхование жизни с закрытым блоком переменных аннуитетов с одной премией (SPVA). В июле 2014 года ING Groep NV сократила свою долю участия в Компании до 68,1%.

