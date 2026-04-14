О компании Newmont Goldcorp Corporation

Корпорация Newmont является производителем золота. Компания также занимается производством меди, серебра, свинца и цинка. Она осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Африка и Невада. Североамериканский сегмент компании состоит в основном из рудников Cripple Creek & Victor (CC&V) в Соединенных Штатах Америки, Musselwhite, Porcupine и Eleonore в Канаде и Penasquito в Мексике. Сегмент Южной Америки состоит в основном из рудников Yanacocha в Перу, Merian в Суринаме, Cerro Negro в Аргентине и имеет долю в руднике Pueblo Viejo в Доминиканской Республике. Австралийский сегмент Компании состоит в основном из Боддингтона и Танами в Австралии. Африканский сегмент включает в себя в основном рудники Ahafo и Akyem в Гане. Сегмент компании в штате Невада включает рудники Карлин, Феникс, Твин-Крик и Лонг-Каньон в США. Компания имеет запасы золота в размере около 92,8 млн унций, измеренные и предполагаемые ресурсы золота в размере более 68,3 млн унций.

Текущая цена акций Newmont Goldcorp Corporation составляет 118.79 USD.

