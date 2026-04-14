Торговать Newell Brands - NWL CFD

О компании Newell Brands

Newell Brands Inc. является компанией по производству потребительских товаров. Сегменты компании включают коммерческие решения, бытовую технику, решения для дома, обучение и развитие, а также отдых на природе и развлечения. Сегмент "Коммерческие решения" предлагает ряд решений для уборки и обслуживания коммерческих помещений. Сегмент "Бытовая техника" предлагает товары для дома, включая кухонную технику под брендами Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster и Sunbeam. Сегмент Home Solutions предлагает продукты питания и товары для хранения дома, продукты для сохранения свежести, изысканную посуду, посуду для выпечки и столовые приборы, а также ароматизаторы для дома. Сегмент "Обучение и развитие" предлагает детское оборудование и товары для ухода за младенцами; письменные принадлежности, включая маркеры и маркеры-выделители, карандаши; товары для творчества; клеящие и режущие товары для активного отдыха и решения для маркировки. Сегмент Outdoor and Recreation предлагает товары для активного и связанного с активным отдыхом отдыха под брендами Campingaz, Marmot и Coleman.

Текущая цена акций Newell Brands составляет 3.98 USD.

