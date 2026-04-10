О компании Michelin

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA - французская компания, специализирующаяся на мобильности. Она осуществляет свою деятельность через три сегмента: Автомобильный, Автомобильные перевозки и Специализированный бизнес. Автомобильный сегмент включает в себя направления "Автомобильный бизнес для клиентов" (B2C) - глобальные бренды, "Автомобильный бизнес для клиентов" (B2C) - региональные бренды, "Автомобильное оригинальное оборудование" и "Опыт мобильности". Автомобильные перевозки включают в себя бизнес-направления "Междугородние перевозки", "Городские перевозки" и "Услуги и решения". Специализированный бизнес включает в себя направления "Горнодобывающая промышленность", "Внедорожный транспорт", "Двухколесный транспорт", "Самолеты" и "Высокотехнологичные материалы". Компания предоставляет различные виды шин и сопутствующие товары и услуги через дилерскую сеть. Ее предложение услуг включает в себя помощь водителю грузовика с помощью Michelin Euro Assist, консультации по шинам для автопарка, услуги по техническому обслуживанию и управлению, а также услуги по помощи в передвижении, среди прочего. Кроме того, компания предоставляет фирменные товары для образа жизни и высокотехнологичные материалы.

Текущая цена акций Michelin составляет 30.5 EUR.

