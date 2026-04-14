Торговать Mettler Toledo - MTD CFD

О компании Mettler Toledo

Mettler-Toledo International Inc. является поставщиком прецизионных приборов и услуг. Компания производит различные высокоточные приборы и предоставляет дополнительные услуги своим клиентам. Ее основные продукты и услуги включают лабораторные приборы, промышленные приборы, решения для розничного взвешивания, обслуживание клиентов и дистрибуцию, а также продажи и обслуживание. Компания предлагает разнообразные высокоточные лабораторные приборы для пробоподготовки, синтеза, аналитического стола, определения характеристик материалов и поточных измерений. Портфель лабораторных приборов включает лабораторные весы, жидкостные дозаторы, автоматизированные лабораторные реакторы, титраторы и другие. Компания производит множество промышленных весовых приборов и соответствующих терминалов, а также предлагает специализированные программные решения для фармацевтической, химической, пищевой, дискретной и других отраслей промышленности. Компания предлагает сетевые весы и программное обеспечение, которые могут интегрировать функции подсобных помещений, прилавков, самообслуживания и касс.

Текущая цена акций Mettler Toledo составляет 1348.37 USD.

