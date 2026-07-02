Торговать LTC Properties, Inc. - LTC

О компании LTC Properties, Inc.

LTC Properties Inc. является инвестиционным трастом недвижимости (REIT). Компания инвестирует в жилье для пожилых людей и объекты здравоохранения посредством продажи с обратной арендой, ипотечного финансирования, совместных предприятий, финансирования строительства и структурированных финансовых решений, включая привилегированные акции, бридж-, мезонин- и унитранш-кредитование. Компания инвестирует в различные объекты недвижимости, включая центры квалифицированного ухода (SNF), которые обеспечивают восстановительный, реабилитационный и сестринский уход; учреждения для вспомогательного проживания (ALF), которые обслуживают людей, нуждающихся в помощи в повседневной жизни; Объекты независимого проживания (ILF), также известные как сообщества пенсионеров или квартиры для пожилых людей, предлагают сообщество и многочисленные уровни обслуживания, такие как прачечная, уборка помещений, варианты питания/планы питания, физические упражнения и оздоровительные программы, транспорт, социальные, культурные и развлекательные мероприятия и другие, а также объекты по уходу за памятью (MC), предлагающие специализированные варианты для людей с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Текущая цена акций LTC Properties, Inc. составляет 39.18 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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