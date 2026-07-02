Торговать Louisiana-Pacific Corp - LPX

О компании Louisiana-Pacific Corporation

Louisiana-Pacific Corporation - поставщик строительных решений, отвечающих требованиям строителей, ремонтников и домовладельцев. Она осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Сайдинг, Ориентированно-стружечная плита (OSB), Инженерные изделия из древесины (EWP) и Южная Америка. Сегмент сайдинга обслуживает различные конечные рынки, предлагая продукцию, включая LP SmartSide Trim & Siding, LP SmartSide ExpertFinish Trim & Siding, LP BuilderSeries Lap Siding и LP Outdoor Building Solutions. Сегмент OSB производит и распространяет продукцию из структурных плит OSB, включая портфель OSB, известный как LP Structural Solutions. Сегмент EWP состоит из LP SolidStart I-Joist (I-Joist), Laminated Veneer Lumber (LVL) и Laminated Strand Lumber (LSL) и других сопутствующих продуктов. Этот сегмент также включает в себя продажи продукции I-Joist и LVL, производимой совместным предприятием, и продажи фанеры. Сегмент "Южная Америка" производит и распространяет структурные панели OSB и сайдинг в Южной Америке и на некоторых экспортных рынках.

Текущая цена акций Louisiana-Pacific Corp составляет 78.1 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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