Торговать Life Time Group Holdings, Inc. - LTH

О компании Life Time Group Holdings, Inc.

Life Time Group Holdings, Inc., ранее LTF Holdings, Inc., является холдинговой компанией, занимающейся брендами, связанными со стилем жизни. Компания в основном занимается проектированием, строительством и эксплуатацией многофункциональных спортивно-атлетических, профессиональных фитнес-центров, центров семейного отдыха и спа-центров в курортной среде, преимущественно в жилых районах мегаполисов США и Канады. Компания предлагает фитнес-полы с оборудованием, раздевалки, студии групповых занятий, крытые и открытые бассейны и бистро, крытые и открытые теннисные корты, баскетбольные площадки, LifeSpa, LifeCafe и помещения для ухода за детьми и обучения в Kids Academy. Цифровое предложение LifeTime Digital обеспечивает прямую трансляцию занятий фитнесом, удаленные персональные тренировки, основанные на достижении целей, поддержку в вопросах питания и снижения веса, а также курируемые материалы о здоровье, фитнесе и оздоровлении. Компания также предоставляет своим членам программу Apple Fitness+, которая позволяет членам следить за содержанием и данными о самочувствии. Компания управляет примерно 155 центрами в 29 штатах и Канаде.

Текущая цена акций Life Time Group Holdings, Inc. составляет 40.5 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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