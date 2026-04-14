О компании LexinFintech Holdings Ltd.

LexinFintech Holdings Ltd. является холдинговой компанией. Компания в основном занимается предоставлением услуг прямых онлайн-продаж и онлайн-услуг потребительского финансирования. Онлайн-платформа потребительского финансирования компании, Fenqile, предлагает клиентам персональные кредиты в рассрочку, кредиты на покупку в рассрочку и другие кредитные продукты. Через свою онлайновую инвестиционную платформу Juzi Licai компания предоставляет финансирование от индивидуальных инвесторов и кредиты для клиентов. Компания также предлагает своим клиентам кредитную линию Le Card. Компания обслуживает кредитные потребности клиентов в возрасте от 18 до 36 лет в Китае.

Текущая цена акций LexinFintech Holdings Ltd. составляет 2.2433 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Daikin Industries,Ltd., Clean Energy Fuels Corp., FIBRA Prologis, Covivio SA, AIB Group PLC и Spirit AeroSystems Holdings, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.