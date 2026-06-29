Торговать Lennar - LEN

О компании Lennar

Lennar Corporation занимается строительством домов и выдачей ипотечных кредитов на жилищное и коммерческое строительство. Компания также предоставляет услуги по титульному страхованию и закрытию сделок, а также занимается строительством многоквартирной арендной недвижимости. Сегменты компании включают Восточное домостроение, Центральное домостроение, Техасское домостроение, Западное домостроение, финансовые услуги, многоквартирные дома и другие сегменты Lennar. Сегмент домостроения включает в себя строительство и продажу односемейных пристроенных и отдельно стоящих домов, а также покупку, разработку и продажу земли под жилую застройку напрямую и через неконсолидированные компании. Сегмент финансовых услуг включает в себя, прежде всего, ипотечное финансирование, титульное право и услуги по закрытию сделок, в основном для покупателей жилья. Сегмент многоквартирного жилья сосредоточен на развитии диверсифицированного портфеля многоквартирной арендной недвижимости институционального качества на отдельных рынках США. Сегмент Lennar Other в основном включает стратегические инвестиции в технологические компании.

Текущая цена акций Lennar составляет 93.38 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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