О компании LendingClub Corporation

Корпорация LendingClub является банковской холдинговой компанией. Компания осуществляет свою деятельность через дочернюю компанию LendingClub Bank, National Association (Банк). Компания работает как банк цифрового рынка. Его клиенты могут получить доступ к ряду финансовых продуктов и услуг, призванных помочь им управлять своими кредитами, расходами и сбережениями в цифровом формате. Банк предлагает ряд продуктов и услуг, направленных на поддержку своих членов и дальнейшее улучшение их финансового состояния. Компания предлагает продукты и услуги коммерческим клиентам, а также ряду институциональных инвесторов по необеспеченным персональным и автокредитам (потребительские кредиты), а также по кредитам для пациентов и финансированию образования. Для вкладчиков он предлагает цифровые возможности, такие как скидки на комиссию за пользование банкоматом, вознаграждения и процентные ставки. Коммерческое кредитование включает коммерческие и промышленные кредиты, кредиты на коммерческую недвижимость, кредиты малому бизнесу, кредиты на оборудование и лизинг.

Текущая цена акций LendingClub Corporation составляет 15.92 USD.

