О компании LegalZoom.com, Inc.

LegalZoom.com, Inc. является онлайн-платформой для юридических и комплаенс-решений в США. Компания предлагает постоянное соблюдение законодательства, налоговые консультации и подачу документов, регистрацию товарных знаков и планирование наследства. Она также предлагает ряд услуг для семей, включая услуги по планированию наследства, развод, смену имени, аренду жилья, передачу прав собственности и абонентское обслуживание адвокатов. Компания обслуживает клиентов малого бизнеса, предлагая услуги по сделкам и подписке. Предложения по сделкам включают юридические документы, подачу деловых бумаг и сопутствующие услуги для владельцев малого бизнеса и их семей, такие как создание бизнеса, подача ежегодных документов на соответствие требованиям, интеллектуальная собственность, документы, формы и соглашения по планированию наследства. Предложения по подписке включают решения по соблюдению нормативных требований и услуги по подписке квалифицированных специалистов, включая юридические и налоговые консультации. Компания также предоставляет такие услуги, как бизнес-лицензии, бухгалтерский учет, банковские услуги, инструменты повышения производительности и страхование бизнеса.

Текущая цена акций LegalZoom.com, Inc. составляет 6.09 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Oxley, Inchcape, Ardelyx, Inc., Chiyoda Corporation, Extra Space Storage и Dowa Holdings Co., Ltd.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.