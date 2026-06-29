Торговать Lear - LEA

О компании Lear

Lear Corporation (Lear) - разработчик и производитель автомобильных сидений и систем электрораспределения, а также сопутствующих компонентов. Она осуществляет свою деятельность через два сегмента: Seating и E-Systems. Сегмент Seating включает в себя проектирование, разработку, инжиниринг и производство комплексных систем сидений, подсистем сидений и ключевых компонентов сидений. Сегмент E-Systems включает в себя проектирование, разработку, инжиниринг и производство комплексных систем распределения и подключения электричества, а также электронных систем. Компания также предлагает программное обеспечение, которое включает кибербезопасность, усовершенствованное позиционирование автомобиля для автоматизированного и автономного вождения и полные возможности как выделенной связи ближнего радиуса действия, так и сотовых протоколов для подключения автомобилей. Компания предлагает программное обеспечение для встраиваемых систем управления, а также программное обеспечение и услуги на базе облачных вычислений и мобильных устройств. Клиентами компании являются производители оригинального автомобильного оборудования, а ее предприятия расположены по всему миру.

Текущая цена акций Lear составляет 136.69 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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