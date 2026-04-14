О компании Laurentian Bank of Canada

Laurentian Bank of Canada (далее - Банк) является диверсифицированным поставщиком финансовых услуг. Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Канады и в США. Его сегменты включают персональный сегмент, сегмент бизнес-услуг и сегмент рынков капитала. Персональный сегмент удовлетворяет финансовые потребности розничных клиентов. Клиенты могут получить доступ к финансовым консультациям, продуктам и услугам Банка через сеть филиалов в Квебеке, называемых финансовыми клиниками; канал консультантов и брокеров, ориентированный на независимых финансовых посредников, и цифровую платформу прямого обслуживания клиентов. Сегмент бизнес-услуг удовлетворяет финансовые потребности бизнес-клиентов по всей Канаде и в США и предоставляет коммерческие банковские услуги, финансирование недвижимости, финансирование оборудования и запасов. Сегмент "Рынки капитала" предоставляет ряд услуг, включая исследования, анализ рынка и консультационные услуги, корпоративный андеррайтинг долговых обязательств и акций, а также административные услуги.

Текущая цена акций Laurentian Bank of Canada составляет 40.16 CAD.

