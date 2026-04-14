О компании Kyndryl Holdings, Inc.

Kyndryl Holdings, Inc. является компанией, предоставляющей технологические услуги. Она является поставщиком инфраструктурных услуг. Компания предлагает услуги в таких областях, как облачные услуги, услуги для основных предприятий и zCloud, приложения, данные и услуги искусственного интеллекта, услуги цифрового рабочего места, услуги безопасности и отказоустойчивости, а также сетевые и пограничные услуги, поддерживая своих клиентов в процессе технологических изменений. Сегменты компании включают Америку, Европу/Ближний Восток/Африку (EMEA), Японию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Облачные сервисы компании проектируют, создают и предоставляют управляемые услуги для мультиоблачных сред своих клиентов. Core Enterprise and zCloud Services поддерживает различные корпоративные инфраструктуры, включая частные облака, среды мэйнфреймов, распределенные вычисления, корпоративные сети и среды хранения данных. Служба приложений, данных и искусственного интеллекта предоставляет услуги по работе с корпоративными данными, включая преобразование данных, архитектуру и управление данными, управление данными и обеспечение соответствия требованиям.

Текущая цена акций Kyndryl Holdings, Inc. составляет 13.02 USD.

