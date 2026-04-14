О компании Kubota Corporation

KUBOTA CORPORATION - японская компания, занимающаяся в основном производством сельскохозяйственной техники, двигателей и строительных машин. Компания осуществляет свою деятельность в трех бизнес-сегментах. Сегмент машиностроения производит и продает сельскохозяйственные машины и сельскохозяйственную продукцию, такую как тракторы, культиваторы, зерноуборочные комбайны, рисосеялки, газонокосилки. Сегмент также поставляет строительную технику и двигатели для сельскохозяйственной техники, строительной техники, промышленного оборудования и генераторов. Сегмент "Вода и окружающая среда" производит и продает продукцию, связанную с трубопроводами, такую как трубы из ковкого чугуна, синтетические трубы, насосы и клапаны. Сегмент также поставляет продукцию, связанную с охраной окружающей среды, и продукцию, связанную с социальной инфраструктурой, такую как сырье и спиральные стальные трубы. Сегмент "Прочие" в основном предоставляет логистические и финансовые услуги, кровельные материалы и материалы для наружных стен.

Текущая цена акций Kubota Corporation составляет 2748.34 JPY. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

