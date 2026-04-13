О компании Keppel Corp

Keppel Corporation Limited - инвестиционная холдинговая и управляющая компания. Сегменты компании включают оффшорный и морской (O&M), инфраструктуру и другие, городское развитие, связь, управление активами и корпоративный и другие. Сегмент O&M включает проектирование, строительство, изготовление и ремонт морских производственных объектов и буровых установок, переоборудование и ремонт судов, а также специализированное судостроение. Сегмент "Инфраструктура и другие" включает в себя производство электроэнергии, возобновляемые источники энергии, экологическое проектирование, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Сегмент городского развития включает в себя девелопмент и инвестиции в недвижимость, а также мастер-девелопмент. Сегмент Connectivity включает предоставление телекоммуникационных услуг, розничную продажу телекоммуникационного оборудования и аксессуаров, разработку и предоставление логистических решений. Сегмент управления активами включает в себя управление частными фондами и котирующимися на бирже инвестиционными и коммерческими трастами недвижимости.

Текущая цена акций Keppel Corp составляет 12.03 SGD.

