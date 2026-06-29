Торговать Kadant Inc - KAI

О компании Kadant Inc

Кадант Инк. является глобальным поставщиком технологий и инженерных систем, которые способствуют устойчивому развитию промышленного производства. Продукция и услуги компании помогают повысить эффективность, оптимизировать использование энергии и максимизировать производительность в перерабатывающих отраслях. Она позволяет своим клиентам сокращать отходы или увеличивать доходность при использовании ресурсов, в частности, волокна, энергии и воды. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента. Сегмент "Управление потоками" предоставляет заказные продукты, системы и технологии. Сегмент промышленной переработки предоставляет оборудование, машины и технологии, используемые для переработки бумаги, картона и переработки древесины для использования, в частности, в производстве упаковки, тканей, изделий из древесины и альтернативного топлива. Сегмент "Обработка материалов" предлагает продукцию и инженерные системы, используемые для обработки сыпучих и дискретных материалов для вторичной переработки или транспортировки в таких отраслях, как агрегатная, горнодобывающая, пищевая промышленность и утилизация отходов.

Текущая цена акций Kadant Inc составляет 322.75 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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